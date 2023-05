Le sommet du G7 s’est achevé à Hiroshima avec la présence surprise du président Zelensky

Actualités

Le 21 mai, après trois jours de réunions, le sommet du G7 tenu à Hiroshima s’est conclu avec la conférence de presse du Premier ministre Kishida Fumio.

« Ce G7 qui vient de s’achever a une portée profondément historique », a-t-il dit, en évoquant le souhait commun de tous les dirigeants présents d’avancer vers un monde sans armes nucléaires.



Le Premier ministre Kishida Fumio prononce un discours au Parc mémorial de la paix de Hiroshima.

Durant leur séjour dans la ville, les chefs d’État du groupe des 7 se sont notamment rendus au Musée de Hiroshima pour la paix, ont écouté des discours de hibakusha (irradiés de la bombe) sur leurs expériences et leur désir de paix, et ont déposé chacun une gerbe au cénotaphe dédié aux 140 000 morts du bombardement du 6 août 1945.

Le programme du G7 à été légèrement bousculé par l’arrivée surprise du président ukrainien sur le territoire nippon le 20 mai. Volodymyr Zelensky s’est joint le lendemain à une session concernant la guerre avec la Russie, et a pu s’entretenir avec de nombreux leaders en face à face. Le G7 s’est accordé pour imposer d’énièmes sanctions à la Russie et poursuivre autant que nécessaire l’assistance militaire, financière et humanitaire à l’Ukraine. Les États-Unis notamment ont promis de nouvelles livraisons d’armes et de munitions.



Le président Zelensky et le Premier ministre Kishida au Parc mémorial de la paix de Hiroshima le 21 mai

