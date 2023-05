L’écrivain Murakami Haruki lauréat du prix Princesse des Asturies des Lettres

Actualités

Le 24 mai, l’écrivain japonais Murakami Haruki a remporté le prix Princesse des Asturies des Lettres, la plus prestigieuse récompense littéraire espagnole.

Il est décerné chaque année depuis 1981 par la Fondation Princesse des Asturies afin d’honorer dans huit catégories des personnes et/ou institutions dans le monde qui contribuent au progrès et au bien-être social par leur travail.



La Fondation Princesse des Asturies, à Oviedo, au nord de l’Espagne

« Sa voix a influencé de manière considérable différentes générations », a dit le jury pour expliquer son choix. « Murakami Haruki est l’un des grands coureurs longue distance de la littérature contemporaine. »

Le jury a également fait l’éloge du « caractère unique de sa plume, de sa portée universelle et de sa capacité à réconcilier la tradition japonaise avec l’héritage de la culture occidentale à travers un narratif ambitieux et innovant ».

Ses écrits « réussissent à exprimer certains des grands thèmes et conflits de notre temps : la solitude, l’incertitude de l’existence, le terrorisme et la déshumanisation des grandes villes, tout comme le souci de son propre corps et ses propres réflexions sur le processus de création ».

Une cérémonie officielle de remise de prix sera organisée en octobre dans le théâtre Campoamor d’Oviedo, au nord de l’Espagne.

