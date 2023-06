Le Japon allonge la durée de vie de ses réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans

Actualités

Le 31 mai, le parlement japonais a adopté une loi qui étend la durée de vie des réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans afin de pouvoir assurer une stabilité de l’approvisionnement en énergie électrique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.



Le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Mihama, dans la préfecture de Fukui, a plus de 40 ans.

La loi précédente fixait la durée de vie d’un réacteur à 40 ans en principe et à 60 ans au plus tard, une limite qui avait été décidée à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. À travers cette nouvelle législation, le gouvernement souhaite maximiser l’utilisation de l’énergie atomique, incluant la remise en service des réacteurs arrêtés et le développement de réacteurs de nouvelle génération.

Une inspection des équipements vieux de plus de 30 ans sera effectuée au moins une fois tous les dix ans.

