Après des attaques dans des trains japonais, l’installation de caméras de sécurité sera obligatoire

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme compte rendre obligatoire l’installation de caméras de sécurité dans le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais et d’autres lignes.

Pour l’instant, seuls les Shinkansen et les trains traversant les grandes villes du pays comme Tokyo, Osaka et Nagoya devront s’en munir, et le projet ne concerne que les wagons qui seront nouvellement construits. Cette législation devrait rentrer en vigueur au plus tôt à la fin de l’année si le gouvernement parvient à un accord avec les compagnies ferroviaires.

Ce projet a été mis en place en conséquence des attaques qui ont eu lieu dans des trains en 2021. Le 31 octobre de cette année-là, le soir d’Halloween, dans un train de l’ouest de la capitale, un homme de 24 ans déguisé en joker avait blessé 17 personnes au couteau et également provoqué un incendie en répandant dans le wagon de l’essence à briquet sur laquelle il avait mis le feu. Aux enquêteurs, il avait expliqué avoir « voulu tuer au moins deux personnes pour être condamné à mort ».

Une semaine plus tard, dans le Shinkansen qui roulait dans la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du Japon, un individu de 69 ans avait déclenché un incendie en déversant un liquide sur lequel il y avait jeté un papier enflammé avec son briquet. L’homme a déclaré qu’il s’était justement inspiré de l’attaque d’Halloween, et qu’il se sentait seul et désespéré.

