Le nombre de cas de rhume chez les enfants est en très forte hausse au Japon depuis la déclassification du Covid-19

Actualités

Le nombre de cas de rhume chez les enfants est en forte augmentation au Japon depuis que le gouvernement a abaissé le niveau de classification du Covid-19 le 8 mai dernier, ce qui a également fait lever les dernières restrictions sanitaires.

D’après une étude de l’Institut national sur les maladies infectieuses (NIID) sur quelque 3 000 établissements hospitaliers, le nombre de jeunes patients souffrant de l’herpangine, un genre de rhume d’été, a été multiplié par 6,7 par rapport à la période d’avant le 8 mai. De même, le nombre d’enfants touchés par le virus respiratoire syncytial (ou VRS), très contagieux et qui tend à se propager entre l’été et l’automne, a été multiplié par 2,1.

Selon des experts, cette recrudescence serait dû à la baisse de l’immunité naturelle contre les agents infectieux en général. Ces derniers avaient en effet été contenus pendant plus de trois ans à cause des mesures de prévention anti-coronavirus.

Le NIID a fait savoir que le taux de malades de l’herpangine et du VRS du 29 mai au 4 juin était respectivement de 1,87 % et 2,12 %, alors qu’entre le 30 avril et le 7 mai, la proportion était de 0,28 % et 0,99 %. Ces deux chiffres ne cessent de progresser depuis.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]