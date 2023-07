Un grand événement dédié au Japon à São Paulo, où se trouve la plus grande communauté nippone au monde

Actualités

La 24e édition du Festival du Japon (Festival do Japao) s’est tenue à São Paulo ce week-end. La plus grande ville brésilienne regroupe la communauté japonaise la plus importante du monde, et quelque 200 000 personnes se sont rendus à l’événement qui proposait un concert de tambours japonais (taiko), un concours de cosplay, des démonstrations d’arts martiaux et de danses folkloriques comme le bon odori, des activités d’ikebana ou encore de cérémonie du thé.

Selon le ministère des Affaires étrangères japonais, la population nippone ou descendant de celle-ci (appelée Nikkei-jin) au Brésil serait d’environ 2 millions.

(Voir également notre article : La Liberdade de São Paulo : le plus grand quartier japonais se trouve à l’autre bout de la planète)

