Le Japon et l’Arabie saoudite partenaires pour se diriger vers la neutralité carbone

Le 16 juillet, le Premier ministre Kishida Fumio et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane se sont accordés pour suivre ensemble le chemin de la décarbonisation en misant sur la production d’énergies verte telles que l’hydrogène et l’ammoniac et l’utilisation de métaux rares.

La rencontre s’est déroulée dans le cadre de la visite du dirigeant japonais dans trois pays du Moyen-Orient afin de préparer le sommet de la COP28 qui se tiendra à la fin de l’année.

Kishida a exprimé sa gratitude envers l’Arabie saoudite pour son approvisionnement stable en pétrole (environ 40 %) depuis de nombreuses années. La dépendance de l’Archipel au pétrole du Moyen-Orient est aujourd’hui beaucoup plus élevée que dans les autres pays.

Le Premier ministre japonais est ensuite parti pour les Émirats arabes unis le 17, où il a pu s’entendre de la même manière avec le président Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Il s’est ensuite envolé pour le Qatar mardi.

Le Japon s’est donné pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. (Voir notre article : Environnement : le Japon génère une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]