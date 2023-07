Passeports les plus puissants du monde : le Japon perd sa première place et se positionne au niveau de la France

Actualités

Dans son rapport « Henley Passeport Index » du 18 juillet, l’Institut britannique Henley & Partners a annoncé que le Japon avait perdu sa première place au classement des passeports les plus puissants du monde après cinq années consécutives en tête de liste.

L’Archipel est ainsi tombé troisième, détrôné par Singapour au premier rang, puis par l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne figurant ensemble à la deuxième place.

Plus précisément, posséder un passeport singapourien permet actuellement de voyager à travers 192 des 227 pays et régions de la planète sans aucune nécessité d’obtenir un visa au préalable ou de le demander à votre arrivée sur le territoire.

Le Japon est ex æquo avec la France, la Corée du Sud, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Luxembourg, avec un passeport autorisant l’entrée sans visa préalable dans 189 pays et régions.

L’Afghanistan se retrouve tout au bout du classement. Son passeport ne permet en effet de se rendre que dans 27 pays et régions sans visa.

