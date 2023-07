Une plage d’Ishinomaki va rouvrir pour la première fois depuis le tsunami de mars 2011

Actualités

Une plage d’Ishinomaki, ville sinistrée par le tsunami du 11 mars 2011 qui avait provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima, sera accessible aux nageurs à partir du 22 juillet, plus de douze ans après la tragédie. (Voir le résumé des données actuelles)



« Nous sommes fiers de notre plage, j’aimerais que les gens en profitent de nouveau », espère un résident.

Le raz-de-marée avait détruit les digues et endommagé toutes les installations le long de la côte. Si la municipalité avait reconstruit une digue de huit mètres de haut et effectué toutes les réparations nécessaires pour permettre de profiter à nouveau de la plage, la pandémie de coronavirus avait empêché la réouverture des services au public et la baignade.

En début de semaine, une trentaine de personnes ont procédé au nettoyage de la plage pour la préparer à l’arrivée des vacanciers.

(Voir également notre reportage à Ishinomaki en 2019 lors de la reconstruction : Tourisme à Ishinomaki, une ville en pleine renaissance après le tsunami)



Dernières opérations de nettoyage avant la réouverture

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]