Pronostics pour les JO de Paris 2024 : le Japon remporterait bien moins de médailles d’or qu’en 2021

Un an avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, Gracenote, la grande entreprise américaine spécialisée dans les données sportives, a prévu que le Japon obtiendra 12 médailles d’or lors de l’événement, soit moins de la moitié de son score lors des JO de Tokyo il y a trois ans.

L’Archipel remporterait également 21 médailles d’argent et 21 médailles de bronze, pour un total de 54 médailles (4 de moins qu’en 2021).

Ce serait dans le judo que les compétiteurs nippons devraient briller le plus, avec dix médailles, dont quatre en or, notamment grâce à Abe Hifumi et sa sœur Uta dans leur catégorie respective, 66 kg et 52 kg. Niizoe Saki ravirait de même la récompense ultime dans la catégorie des 70 kg femme, avec une dernière gagnée dans l’épreuve mixte.

Pour le breakdance, qui deviendra la toute nouvelle discipline olympique, Gracenote prévoit que le Japon remportera trois médailles, dont une en or avec Yuasa Ami.

En gymnastique également, Hashimoto Daiki est pressenti pour obtenir l’or pour la deuxième olympiade consécutive au concours général individuel et à la barre fixe.

