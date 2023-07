Mondial féminin de football : le Japon est qualifié pour les huitièmes de finale

Actualités

Le Japon s’est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Costa Rica (2-0) à la Coupe du monde féminine de football à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, le 26 juillet. Surnommée « les Nadeshiko », l’équipe nippone s’était déjà imposée 5-0 face à la Zambie pour leur premier match, et elle affrontera l’Espagne lundi à Wellington pour déterminer qui des deux se positionnera à la première place du groupe.

C’est le quatrième mondial consécutif où le Japon se propulse en huitièmes.

(Voir notre article : Coupe du monde féminine de football 2023 : l’historique et le classement du Japon)



Naomoto Hikaru a marqué le premier but de la rencontre à la 25e minute...



...suivi par un second but deux minutes plus tard, inscrit par Fujino Aoba (au centre).

