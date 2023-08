Test oral d’anglais : de médiocres résultats pour les collégiens japonais de dernière année

Actualités

Le taux de réponses correctes parmi les élèves de troisième au Japon lors du test final national d’oral en anglais, qui s’est tenu en avril dernier, n’a été que de 12,4 %. C’est la seconde fois que cet examen a eu lieu, mais la toute première fois en ligne.

Par ailleurs, 63,1 % des collégiens n’ont pu répondre correctement à aucune des cinq questions posées.

« La façon de procéder à l’examen cette année a changé, et c’est peut-être ce qui a perturbé les élèves », a dit le ministère de l’Éducation après la publication des résultats le 1er août. Environ 1,9 million de jeunes en dernière année de collège et en dernière année de primaire ont passé le test national d’anglais en 2023.

Cet examen a pour objectif de renforcer la compétitivité du Japon en matière de ressources humaines. En effet, en cette époque de mondialisation, les Japonais ont malheureusement acquis une mauvaise réputation concernant la maîtrise de l’anglais : leur niveau est très médiocre. Et depuis plusieurs décennies, le coupable est le même, il s’agit de la manière dont l’anglais est enseigné au Japon, en privilégiant la grammaire et la traduction aux dépens de l’anglais oral auquel il faudrait consacrer plus de temps. (Voir également notre article : Les lycéens japonais n’aiment pas étudier l’anglais)

