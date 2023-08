[Vidéo] Les feux de Daimonji, l’événement festif de l’été à Kyoto

Actualités

Voici l’événement qui symbolise l’été à Kyoto. Les feux de Daimonji (appelé en japonais Gozan no okuribi) ont lieu chaque année au soir du 16 août, où des idéogrammes sont tracés par le feu dans les pentes des montagnes entourant la ville. Apparaissent alors les caractères 大 (se lit dai, et signifie « grand »), 妙法 (myôhô, « merveilleux enseignement du Bouddha »), ainsi qu’un motif en forme de bateau (funa-gata) et un autre à l’image d’un portique de sanctuaire shintô (torii-gata).

Les feux de Daimonji se déroulent après les fêtes de l’O-bon, où les Japonais rendent visite à leurs proches défunts. Le spectacle a réuni quelque 26 000 personnes au bord du fleuve Kamo.

