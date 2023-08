Un professeur colorise les images du Grand séisme du Kantô, qui s’est produit il y a un siècle

Actualités

Watanabe Hidenori, professeur de design d’informations à l’Université de Tokyo, travaille sur un projet de colorisation des photographies du Grand tremblement de terre du Kantô, qui a frappé la capitale et la ville de Yokohama il y a tout juste un siècle, le 1er septembre 1923. Elles seront exposées au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo lors de la date anniversaire du centenaire.



Le professeur Watanabe

La catastrophe avait fait plus de 100 000 victimes, notamment à cause des incendies qui s’étaient propagés rapidement et avaient duré presque deux jours et deux nuits, avec 37 000 habitations détruites.

M. Watanabe espère que ces images permettront de sensibiliser davantage à l’importance de se préparer avant le prochain séisme de grande ampleur. L’exposition montrera dix clichés mis en couleur, dont la célèbre rue commerçante de Nakamise, dans le quartier d’Asakusa, menant au temple Sensô-ji.



La rue commerçante de Nakamise



Un quartier de la ville d’Itô (préfecture de Shizuoka) dévasté par le tsunami qui a suivi le séisme du Kantô.

