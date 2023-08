[Vidéo] Les traditionnels feux d’artifice d’Ômagari, symboles de la fin de l’été au Japon

Actualités

Chaque année, principalement pendant la période estivale, environ 500 grands spectacles de feux d’artifice sont donnés au Japon. Parmi eux, les célèbres feux d’artifice d’Ômagari, dans la ville de Daisen (préfecture d’Akita) sont une competition entre les plus talentueux artificiers japonais, qui rivalisent de beauté et de maîtrise pour éblouir les yeux des spectateurs et colorer le ciel d’un soir d’été. Environ 180 000 bombes ont été tirées.

