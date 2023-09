« L’eau contaminée » de Fukushima : le ministre de l’Agriculture se trompe de terme et s’excuse

Actualités

Le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Nomura Tetsurô s’est excusé après avoir utilisé le mot « contaminée » en parlant de l’eau traitée de la centrale de Fukushima, dont le rejet dans le Pacifique a débuté le 24 août.

« Nous discuterons du statut de l’eau contaminée », avait-il dit à la presse après une réunion ministérielle le 31 août, et le Premier ministre lui avait alors demandé de retirer immédiatement ses propos.

« Je me suis trompé de terme. Et je demande pardon pour avoir créé un malaise », s’est finalement exprimé Nomura, excluant le choix de démissionner de son poste. « Je suis conscient de mon erreur, et c’est avec un sens des responsabilités encore plus grand que je poursuivrai les mesures d’accompagnement et de soutien aux entreprises maritimes. »

« L’eau contaminée » est l’expression actuellement employée par le gouvernement chinois pour protester contre le déversement de l’eau traitée dans l’océan. Pékin a interdit toute importation et utilisation de produits de la mer venant du Japon.

