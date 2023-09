Trottinettes électriques : plus de 400 incidents en un mois depuis l’assouplissement des règles

Actualités

L’Agence nationale de la Police a enregistré 406 incidents liés aux trottinettes électriques au mois de juillet, alors qu’une régulation plus souple vient d’entrer en vigueur.

Dans près de la moitié des cas (46 %), il s’agit d’utilisateurs qui ont ignoré les feux de circulation.

La nouvelle législation permet aux personnes âgées de 16 ans ou plus de conduire une trottinette électrique sans avoir besoin d’un quelconque permis, et son usage est autorisée sur le trottoir tant que la vitesse ne dépasse pas les 6 km/h. Le port du casque reste obligatoire.

L’autre type d’incident majeur concerne la circulation sur les voies piétonnes sans changer le mode vitesse à 6km/h au maximum (37 %), puis le fait de ne pas s’arrêter au stop (9 %), et l’obstruction aux passants (4 %). Deux cas ont concerné des utilisateurs alcoolisés.

Parmi les 47 préfectures du pays, Tokyo est celle qui a recensé le plus d’incidents (355), suivie d’Osaka (25) et Kanagawa (11). Il y a eu sept blessés au total le mois dernier et aucun accident mortel.

