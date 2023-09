[Vidéo] Biwako Valley, pour une vue imprenable sur le plus grand lac du Japon

Actualités

Avec une superficie de 670 kilomètres carrés, le lac Biwa est le plus grand lac d’eau douce du Japon. Sa proximité avec l’ancienne capitale de Kyoto en a fait un des topos incontournables de l’art et la littérature depuis des siècles, et cela va donc sans dire que son attrait touristique est extrêmement important.

Pour jouir de l’une des vues les plus impressionnantes donnant sur le lac, rendez-vous au Biwako Valley, dans la ville d’Ôtsu, à environ 40 minutes de Kyoto et une heure d’Osaka. Le complexe en hauteur dispose de restaurants et de cafés avec terrasses, mais aussi du téléphérique le plus rapide du pays qui vous emmène à une altitude de 1 100 mètres en cinq minutes

(Voir également notre article : Biwa : le plus grand lac du Japon fournit en eau potable plus de 10 % des habitants de l’Archipel)

Le site web officiel de Biwako Valley : https://www.biwako-valley.com/en/

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]