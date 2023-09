« Ne venez pas ! » : le maire de Shibuya appelle à ne pas se réunir au célèbre carrefour pendant Halloween

Actualités

Hasebe Ken, le maire de l’arrondissement de Shibuya, à Tokyo, a appelé à ne pas se réunir autour du grand carrefour Shibuya Crossing pour la soirée de Halloween, le 31 octobre prochain, craignant des débordements qui pourraient porter atteinte à la sécurité de chacun.

La demande a été expressément formulé envers les jeunes et les participants étrangers. Le maire regrette en effet que nombre de ces personnes se soient installés et aient bu dans la rue alors que les restrictions avaient cours pendant la crise sanitaire. Il a également émis des inquiétudes sur le risque de bousculade, citant l’exemple du drame qui avait eu lieu l’année dernière à Séoul où, lors d’un mouvement de foule, de nombreux participants avaient chuté les uns sur les autres et avaient fini piétinés et asphyxiés. Plus de 150 décès avaient été déplorés.

Le soir de Halloween, le Shibuya Crossing est mondialement connu pour rassembler des milliers de personnes déguisées. Le Japon est l’un des pays où l’effervescence est la plus importante pour cet événement.



Le carrefour de Shibuya, devant la gare, le 31 octobre 2022

