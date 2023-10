Plus de 90 % des Japonais ont une mauvaise image de la Chine

Actualités

D’après l’enquête menée une fois par an par l’organisation japonaise à but non lucratif Genron NPO auprès de 2 500 personnes âgées d’au moins 18 ans, 92,2 % des sondés ont une mauvaise image de la Chine.

Ce chiffre, en hausse de 4,9 % par rapport à l’année dernière, est le second plus élevé depuis le premier sondage sur le sujet effectué en 2005. Il a été effectué en août et septembre dernier.

Parmi les raisons principales de cette animosité (à 57,2 %), les Japonais n’apprécient pas les multiples intrusions de la Chine dans les eaux territoriales et l’espace aérien autour des îles Senkaku, situées à environ 400 km à l’ouest de l’île d’Okinawa.

Quant aux Chinois, ils sont 62,9 % à avoir une opinion défavorable envers leur voisin nippon, soit 0,3 point de plus que le précédent sondage. 47,6 % d’entre eux se disent inquiets face au rejet de l’eau traitée de la centrale de Fukushima, qui a débuté le 24 août dernier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]