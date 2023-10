Le gouvernement demande officiellement la dissolution de la secte Moon

Actualités



Le ministre de la Culture Moriyama Masahito

Le gouvernement japonais a annoncé officiellement demander à la justice de dissoudre la secte Moon, qui est sous le feu des projecteurs depuis l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022.

« Depuis 1980 et même avant, cette organisation n’a cessé de manipuler ses adeptes pour les forcer à faire des dons et dépenser de l’argent, causant des dégâts financiers et psychologiques extrêmement importants », a dit le ministre de la Culture Moriyama Masahito. « Elle a de ce fait perturbé la paisible vie de nombreuses personnes, y compris les proches des fidèles. »

Le ministre a souligné que la secte Moon a dû dédommager 1 550 personnes impliquées dans 32 procès au civil jusqu’ici, pour un montant d’environ 20,4 milliards de yens (130 millions d’euros).

Ce groupe religieux d’origine coréenne, connu aussi sous le nom de « Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification », est devenu le centre de toutes les attentions lorsque Yamagami Testuya, l’homme qui avait mortellement tiré sur Abe Shinzô, avait expliqué son acte par du ressentiment envers la secte Moon, qui aurait détruit sa famille. Il pensait que l’ancien dirigeant japonais était lié à elle.

Le gouvernement compte déposer sa demande au tribunal de première instance du district de Tokyo le 13 octobre. La dissolution n’empêchera pas à la secte de poursuivre ses activités, mais elle perdra ses exemptions fiscales.

