Tous les espaces fumeurs des Shinkansen seront bientôt supprimés

Les espaces fumeurs des Shinkansen seront supprimés à partir du printemps de l’année prochaine. Cette décision a été prise en constatant que les Japonais sont de plus en plus conscients des effets néfastes sur la santé et que le taux de consommation de tabac est en baisse progressive dans le pays, ont expliqué les compagnies ferroviaires.

Cette mesure sanitaire sera mise en œuvre dans les trains à grande vitesse de la ligne Tôkaido, San’yô et Kyûshu.

Les espaces fumeurs seront remplacés par un système d’approvisionnement d’eau en urgence pour les passagers dans le cas où un train stoppe pendant un long moment entre deux gares.

Les compagnies ferroviaires des autres lignes de Shinkansen ont déjà supprimés tous leurs espaces fumeurs.

