[Vidéo] À la fin octobre, une lumière divine au cap de Kamiwarizaki

Il est un splendide spectacel naturel uniquement visible au milieu du mois de février et à la fin du mois d’octobre. Au petit matin, rendez-vous au cap de Kamiwarizaki, situé entre les villes d’Ishinomaki et de Minami-Sanriku, au nord-est du Japon : il est possible de voir le soleil se lever entre deux grands rochers, donnant l’impression d’assister à l’apparition d’un phénomène venu d’ailleurs...

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]