La NRA autorise un cinquième et sixième réacteur à fonctionner au-delà de 40 ans

Le 1er novembre, l’Autorité de régulation nucléaire du Japon (NRA) a approuvé la prolongation de la durée de vie des réacteurs numéro 1 et 2 de la centrale de Sendai, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du pays, qui sont en activité depuis près de 40 ans.

Ils pourront ainsi rester opérationnels pendant 20 ans encore au maximum. En effet, en mai dernier, le parlement japonais avait adopté une loi qui étend la durée de vie des réacteurs nucléaires jusqu’à 60 ans (mais sans compter les périodes d’arrêt ou d’inspection de sécurité) afin de pouvoir assurer une stabilité de l’approvisionnement en énergie électrique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Ce sont ainsi les cinquième et sixième réacteurs au Japon autorisés à fonctionner au-delà de 40 ans, après le réacteur 1 et 2 de la centrale de Takahama (préf. Fukui), le réacteur 3 de la centrale de Mihama (préf. Fukui) et le réacteur 2 de la centrale de Tôkai (préf. Ibaraki).

Une inspection des équipements vieux de plus de 30 ans est effectuée au moins une fois tous les dix ans.

(Voir également notre article : Le parc nucléaire au Japon : où en est-on en 2023 ?)

