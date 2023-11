Higashino Keigo et Tawara Machi ont reçu la médaille d’honneur du Japon

Actualités

Le gouvernement japonais a annoncé que 684 personnes et 26 organisations ont reçu la médaille d’honneur le 3 novembre. Cette distinction est accordée deux fois par an et se divise en six catégories différentes en fonction du domaine dans lequel ces individus ont contribué à la société.

Higashino Keigo est l’un d’entre eux. L’auteur de roman policier japonais le plus populaire actuellement dans le monde a reçu la médaille au Ruban pourpre. Nombre de ses ouvrages sont traduits en français comme Le dévouement du suspect X (également adapté au cinéma), Un café maison ou encore La maison où je suis mort autrefois.

Tawara Machi fait également partie des personnes nominées. La poétesse est reconnue pour ses poèmes originaux, que l’on peut retrouver traduits en français dans L’Anniversaire de la salade ou encore La Révolution du chocolat. Elle écrit également des chansons, des scénarios et rédige des chroniques dans les journaux.

Parmi les autres personnes les plus notables, citons Tatsumisago Masahiro, 67 ans, le président de l’Université métropolitaine d’Osaka, qui a été récompensé pour sa collaboration dans le développement des batteries lithium-ion tout-solide, et également Ono Hiroshi, 65 ans, directeur en chef du Centre Riken pour les sciences médicales intégratives.



