Le vice-ministre des Finances japonais reconnaît la saisie de ses biens à cause d’arriérés d’impôts

Kanda Kenji le 9 novembre

Le 9 novembre, le vice-ministre des Finances Kanda Kenji a admis avoir eu des arriérés d’impôt fonciers qui ont eu pour conséquence la saisie de la société et de son terrain à plusieurs reprises.

Kanda, également comptable fiscaliste agréé et membre député du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), a ainsi reconnu les faits qui avaient été reportés par l’hebdomadaire Shûkan Bunshun. « Tout est vrai. Et je le regrette profondément. Je ferai mon possible pour que cela ne se reproduise plus », a-t-il dit lors d’une réunion du Comité des Affaires financières de la Chambre haute de la Diète, expliquant que sa propriété avait été saisie quatre fois depuis 2013 à cause de retards de paiement de taxes foncières.

Le parlementaire a exprimé son souhait de conserver son poste.

Depuis son dernier remaniement gouvernemental en septembre, le Premier ministre Kishida Fumio a déjà vu deux hauts fonctionnaires quitter leurs fonctions après un scandale, le vice-ministre de la Justice Kakizawa Mito et le vice-ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies Yamada Tarô.

