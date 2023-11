Le Premier ministre licencie son vice-ministre des Finances pour des retards de paiement d’impôt

Actualités

Le Premier ministre Kishida a finalement licencié son vice-ministre des Finances Kanda Kenji pour avoir eu de nombreux retards de paiement d’impôt. Ce dernier avait reçu de virulentes critiques de l’opposition, lui demandant de quitter son poste.

« J’ai eu la responsabilité de le nommer, et je dois donc m’excuser auprès de tous », a déclaré le dirigeant japonais.



Kishida Fumio le 13 novembre

La semaine dernière, Kanda Kenji avait admis avoir eu des arriérés d’impôts fonciers ayant eu pour conséquence la saisie de sa société et de son terrain à plusieurs reprises.

Le haut fonctionnaire de 60 ans, également comptable fiscaliste agréé et membre député du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), avait ainsi reconnu les faits reportés par l’hebdomadaire Shûkan Bunshun, et avoué que sa propriété avait été saisie quatre fois depuis 2013 à cause de retards de paiement de taxes foncières.



Kanda Kenji annonçant sa démission

Kanda est le troisième membre de l’exécutif démis de ses fonctions depuis le remaniement gouvernemental du 13 septembre dernier, après le vice-ministre de la Justice Kakizawa Mito et le vice-ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies Yamada Tarô.



Kanda Kenji a été remplacé par Akazawa Ryôsei.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]