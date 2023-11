La cote de popularité du Premier ministre japonais n’a jamais été aussi faible

Actualités

Selon une enquête de l’agence de presse Jiji, la cote de popularité du Premier ministre Kishida Fumio est tombée à 21,3 % à la mi-novembre, soit son niveau bas le plus enregistré à la fois depuis sa prise de fonction en octobre 2021, mais également depuis le retour au pouvoir du Parti libéral-démocrate en décembre 2012.

Le taux de soutien a chuté de 5,0 points par rapport au mois dernier, tandis que les voix qui désapprouvent sa politique se sont élevées de 7,0 points, soit 53,3 %, le chiffre le plus haut pour son cabinet.

Au Japon, les administrations dont la cote de popularité est inférieure à 30 % sont considérées comme étant « en zone dangereuse » et extrêmement fragiles.

31,8 % des sondés ont déclaré « ne rien espérer de lui », 27,3 % pensent que « sa politique est mauvaise » et 20,0 % disent qu’ils n’ont « pas confiance en lui ».

L’image du dirigeant japonais s’est dégradée notamment à cause de scandales qui ont poussé trois de ses vice-ministres à quitter leur poste depuis le remaniement gouvernemental du 13 septembre dernier. Il s’agit du vice-ministre de la Justice Kakizawa Mito, du vice-ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies Yamada Tarô et du vice-ministre des Finances Kanda Kenji. Celui-ci a démissionné le 13 novembre.

