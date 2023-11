Hanyû Yuzuru divorce trois mois après son mariage à cause du harcèlement des gens et des médias

Actualités

La star japonaise de patinage artistique Hanyû Yuzuru a annoncé son divorce, trois mois après s’être marié.

Sur le réseau social X, l’athlète de 28 ans, double médaillé d’or consécutif aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 et 2018, a expliqué qu’il vivait très mal les messages diffamants et les stalkings envers ses parents, son épouse et sa belle-famille ainsi que les harcèlements des médias qui tentaient de manière agressive de leur soutirer des commentaires.

« À cause de mon immaturité, il a été extrêmement difficile pour moi de protéger ma compagne et moi-même », a-t-il écrit, ajoutant que la situation était « insupportable ».

« En pensant à l’avenir, je me suis dit que je voulais que ma compagne puisse être heureuse, heureuse sans aucune contrainte, alors c’est pourquoi j’ai décidé de divorcer. »

En juillet de l’année dernière, l’athlète avait décidé de laisser tomber la compétition pour devenir professionnel. (Voir notre article lié : Devenir pro : Hanyû Yuzuru réinvente la définition même de « patineur artistique »)

