[Vidéo] Les illuminations des feuillages d’automne au jardin Rikugi-en de Tokyo

Actualités

Le jardin Rikugi-en est l’un des endroits les plus privilégiés pour admirer les couleurs de l’automne à Tokyo. Cet espace a été conçu à la fin du XVIIe siècle en tant que jardin propice à la flânerie, avec des collines et des plans d’eau dessinés par Yanagisawa Yoshiyasu, chambellan du shogun Tokugawa Tsunayoshi. Il accueille les visiteurs le soir à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, lorsque le feuillage est à son apogée, pour des illuminations féériques.

(Voir également : Feuillages dorés de l’automne 2023 : cartes des régions et périodes conseillées)

Le jardin Rikugi-en

Adresse : 6 chôme, Hon-Komagome, Bunkyô-ku, Tokyo

Accès : quelques minutes de marche depuis la gare JR Komagome ou la station de métro.

Illuminations jusqu’au 3 décembre, de 18 h 00 à 20 h 30 (dernière admission à 19 h 30). Tarifs : 1 100 yens sur place (ou 900 yens en ligne)

Pour la journée, horaires d’ouverture habituels : 9 h 00 à 17 h 00 (Dernière admission à 16 h 30). Tarif d’entrée : 300 yens (gratuit pour les enfants)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]