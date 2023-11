[Vidéo] L’avenue impériale ouverte une semaine au public pour les feuillages d’automne

Actualités

L’allée Inui, traversant le palais impérial, est ouverte au public pendant une semaine jusqu’au 3 décembre afin de contempler les feuilles rouges et or de l’automne (kôyô).

L’ouverture au public de cette fameuse rue de 750 mètres de long est devenue un événement régulier depuis 2014, pour commémorer le 80e anniversaire de l’empereur Akihito (aujourd’hui retiré) le 23 décembre 2013. La visite est possible deux fois par an, au printemps pour admirer les cerisiers, et en automne pour la saison des feuillages.

Allée Inui du palais impérial

Accès : entrée unique par la porte Sakashita, station Nijûbashi-mae (métro ligne Chiyoda), sortie 6

Ouverture : jusqu’au 3 décembre, de 9 h 00 à 15 h 00

Entrée gratuite

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]