[Vidéo] Les jardins de Kyû-Furukawa aux couleurs de l’automne

Les jardins de Kyû-Furukawa, à Tokyo, offrent actuellement une plongée dans l’atmosphère automnale grâce aux nombreux érables et ginkgos aux feuillages rouge et or.

Les visiteurs peuvent admirer en même temps un jardin japonais, conçu par le jardinier kyotoïte de renom Ogawa Jihei VII, et un autre de type occidental. Il s’y trouve également une grande demeure conçue par l’architecte anglais Josiah Conder en 1917.

Les couleurs automnales de Kyû-Furukawa sont à contempler jusqu’au 10 décembre environ.

(Voir aussi : Feuillages dorés de l’automne 2023 : cartes des régions et périodes conseillées)

Jardins de Kyû-Furukawa

Adresse : 1-27-39 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo

Accès : 7 minutes à pied de la gare de Kami-Nakasato (ligne JR Keihin-tôhoku) / 7 minutes à pied de la station de métro Nishigahara (ligne Tokyo metro Namboku) / 15 minutes à pied de la gare Komagome (ligne JR Yamanote)

Horaires : de 9 h à 17 h

Tarif : 150 yens

Site officiel (en japonais)

