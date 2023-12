La calligraphie japonaise « shodô » recommandée pour l’inscription au patrimoine de l’Unesco

Actualités

Le 18 décembre, le Conseil des Affaires culturelles a demandé au gouvernement nippon de recommander l’inscription de la calligraphie japonaise, ou shodô, au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

L’exécutif a répondu qu’il comptait soumettre cette proposition aux Nations Unies vers le mois de mars prochain une fois qu’elle aura été officiellement approuvée lors des réunions avec les agences compétentes.

Le Comité intergouvernemental de l’Unesco devrait décider de placer éventuellement le shodô sur sa liste en novembre 2026.

Shodô, qui signifie littéralement « la voie de l’écriture », est l’art de tracer des idéogrammes kanji et des caractères syllabaires kana avec des pinceaux et de l’encre. Après l’arrivée des kanji de Chine dans l’Antiquité, le style d’écriture japonais wayô a émergé grâce à l’adoption de styles et de techniques calligraphiques chinois, menant au développement de la culture poétique waka et des caractères kana.

Le Conseil a conclu que l’inscription de la calligraphie japonaise permettrait de transmettre au reste du monde la diversité et la profondeur de la culture de l’Archipel.

(Voir également notre article introductif : La calligraphie japonaise « shodô », la voie de l’écriture)

