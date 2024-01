Toei Bus, le réseau d’autobus de Tokyo, fête ses 100 ans en 2024

Actualités



Le premier modèle de bus lancé par Toei Bus, en 1924.



Un bus de Toei Bus aujourd’hui 100 ans plus tard, fonctionnant avec une pile à combustible à hydrogène.

Toei Bus, l’un des plus importants réseaux d’autobus du Japon, fêtera ses 100 ans le 18 janvier prochain.

Ce service de transport a été lancé en tant que moyen rapide et pratique de circulation juste après le Grand tremblement de terre du Kantô du 1er septembre 1923, qui a ravagé une grande partie de la ville Tokyo et celle de Yokohama, détruisant également tout le réseau de tramway qui était alors en opération.

À l’origine, Toei Bus effectuait uniquement deux trajets depuis et vers la gare de Tokyo : celle-ci était reliée avec le quartier de Sugamo et avec le quartier de Naka-Shibuya. Le réseau regroupait 44 bus sur une distance de 15,5 km, pour un nombre moyen de passagers au quotidien de 7 500.

Aujourd’hui, Toei Bus couvre une distance de 765,7 km et parcourt 128 routes. Au 1er avril 2023 ces bus étaient au nombre de 1 448, et avait transporté en moyenne quotidienne 573 000 passagers entre avril 2022 et mars 2023.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]