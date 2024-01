Un incendie détruit la résidence de l’ancien Premier ministre Tanaka Kakuei

Actualités

Un incendie s’est déclenché lundi après-midi dans la résidence de l’ancien Premier ministre Tanaka Kakuei (1918-1993), située dans le centre de Tokyo.

Le feu a détruit les 800 mètres carrés de la demeure en bois et de la zone boisée intérieure, avant d’être maîtrisé en deux heures trente environ. Les causes du désastre restent encore inconnues.

La fille aînée de Tanaka, Makiko, ancienne ministre des Affaires étrangères, et son mari Naoki, ancien ministre de la Défense, se trouvaient sur les lieux au moment du sinistre, mais ils ont pu s’échapper sains et saufs. Aucun blessé n’a été rapporté.

Cette résidence est considérée comme le symbole du pouvoir politique et financier de Tanaka, notamment car c’est l’un des lieux où s’est déroulée l’affaire Lockheed en 1976. Dans ce scandale de corruption, Tanaka Kakuei et des membres de son gouvernement avaient été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin de plus de 10 millions de dollars de l’entreprise américaine Lockheed à l’occasion de la vente de vingt et un avions à la compagnie aérienne japonaise ANA. L’ancien dirigeant avait été condamné à quatre ans de prison et une amende de 500 millions de yens en 1983. Mais il est mort en 1993, avant que la Cour suprême, auprès de laquelle il avait fait appel, n’ait statué sur son cas.

Le fait le plus marquant de son mandat aura été la normalisation des relations avec la Chine en 1972. (Voir notre article : L’histoire secrète du rétablissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine, il y a 50 ans)

