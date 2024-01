Les empreintes de Yoshiki révélées sur le parvis du Chinese Theater de Hollywood

Actualités

Sur le parvis du Chinese Theater, situé à Hollywood, l’empreinte du musicien et producteur Yoshiki a été révélée au public le 10 janvier. Honoré pour sa contribution dans l’univers musical mondial en septembre dernier, le fondateur du groupe de heavy metal « X Japan » est ainsi devenu le tout premier Japonais à apposer ses mains et ses pieds dans le ciment de l’un des plus célèbres cinémas au monde.

Plus de 300 stars mondiales en avaient fait de même avant lui, tel Clark Gable, Marilyn Monroe, Franck Sinatra, Jack Nicholson ou encore Meryl Streep et Ridley Scott. Cette tradition remonterait à 1927 lorsque l’actrice du cinéma muet Norma Talmadge, en visite sur le chantier du cinéma, mit les pieds accidentellement dans le ciment frais.

Lors de son discours, Yoshiki a fait part de sa tristesse envers les personnes touchées par le séisme meurtrier de la péninsule de Noto (côte centre ouest) survenu le jour de l’An, et dont le bilan s’élève à plus de 200 morts. Il a fait savoir qu’il mettrait son piano aux enchères et enverrait la somme en soutien à la région sinistrée, tout en faisant également un don de 10 millions de yens (60 000 euros).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]