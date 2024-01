Lancement du premier service de covoiturage au Japon au mois d’avril

Actualités

Un service de covoiturage, où un automobiliste non professionnel peut proposer à des particuliers de payer pour se faire conduire, débutera à Tokyo à partir du mois d’avril. C’est une première dans le pays.

Cette décision a été prise alors que le gouvernement compte lever partiellement son interdiction du covoiturage en avril, à condition que celui-ci soit géré par des sociétés de taxis pendant des heures et des zones limitées.

Le covoiturage est l’une des solutions apportées pour faire face à la sévère pénurie de chauffeurs de taxi.

Selon la Fédération japonaise des Taxis, à la fin du mois d’août dernier, le nombre de chauffeurs arrivait à peine à 230 000 personnes, accusant une baisse d’environ 20 % par rapport à la fin mars 2019. En cause, les démissions en masse des employés pendant la pandémie de coronavirus.

En parallèle, la crise sanitaire passée, la demande est redevenue très forte avec le retour des visiteurs étrangers, pratiquement aussi nombreux qu’il y a quatre ans. Une telle situation a poussé l’exécutif à mettre sur la table la possibilité d’une mise en place du covoiturage.

L’association d’opérateurs de taxi Tokyo Hire-Taxi lancera son service à travers une application d’appel de taxi dans les 23 arrondissements de la capitale et dans les villes de Musashino et Mitaka (appartenant à la préfecture de Tokyo). Il sera possible de l’utiliser le matin en jour de semaine ainsi que le vendredi soir, le samedi dès l’aube jusqu’à la fin d’après-midi, et le dimanche en journée.

Les tarifs appliqués seront identiques à ceux d’un taxi classique, et les chauffeurs seront âgés entre 20 et 69 ans, en ayant au moins une année d’expérience après l’obtention de leur licence de chauffeur.

