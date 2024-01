Affaire des sommes dissimulées du PLD : sept hauts responsables ne seront pas mis en examen

Actualités

Selon des sources proches de l’enquête sur la dissimulation des sommes récoltées par certains membres du parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), le ministère public n’envisage pas de poursuivre en justice sept hauts responsables.

Les enquêteurs du parquet du district de Tokyo ont conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver leur culpabilité et les mettre en examen.

Parmi ces sept personnes, Matsuno Hirokazu, l’ancien porte-parole du gouvernement et Secrétaire général du cabinet, Nishimura Yasutoshi, l’ancien ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Takagi Tsuyoshi, l’ancien président de la commission parlementaire du PLD, et Shionoya Ryû, l’ancien ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies.

Empêtré dans ce scandale, le Premier ministre Kishida Fumio avait dû remplacer d’urgence quelques membres de son administration. (Voir la liste mise à jour des membres du gouvernement)

L’affaire en question concernait les soirées de collectes de fonds qu’organisent chaque année les cinq factions du PLD. Une partie des sommes récoltées n’auraient pas été déclarées dans le rapport envoyé au ministère des Affaires intérieures, et le parti aurait redistribué l’argent caché à ses députés.

Si toutes les factions semblaient impliquées, c’est la faction Abe, la plus importante des cinq (anciennement dirigée par feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô) qui avait attiré davantage l’attention. En effet, la somme totale accumulée en secret par la très grande majorité des 99 députés membres de la faction pendant les cinq dernières années (jusqu’en 2022) aurait avoisiné les 600 millions de yens, soit près de 3,75 millions d’euros.

Le ministère public pensait que ce procédé du PLD était effectué de manière systématique et avait lancé une enquête pour soupçons de viol de la loi sur le contrôle des fonds politiques.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]