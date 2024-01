Une pièce en laque de Wajima au motif de Final Fantasy, source d’espoir pour la région sinistrée de Noto

Actualités

Wajima, l’une des municipalités les plus durement touchées par le séisme survenu le 1er janvier dans la péninsule de Noto, est connue pour son art traditionnel de la laque (« Wajima-nuri »). Et l’une des pièces qui a récemment fait parler d’elle a été fabriquée en collaboration avec la série de jeu vidéo Final Fantasy.

Il s’agit d’une assiette décorative de 43 centimètres de diamètre représentant le dragon Bahamut, créature fidèle de la licence japonaise, tel qu’il apparaît dans FF XIV. Il a été créé avec la technique maki-e, qui consiste à appliquer de la poudre d’or sur le motif.

C’est un groupe de dix artisans de Wajima qui est à l’origine de cette œuvre. Elle a heureusement survécu à la catastrophe et a pu être exposée lors d’un événement spécial « Final Fantasy », organisé à Tokyo le 7 et 8 janvier. Le groupe espère que la mise en avant de cette pièce et de la laque de Wajima dans les médias permettra d’attirer davantage l’attention sur leur région sinistrée.

