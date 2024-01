Le grand marché aux poissons de Toyosu inaugure un site touristique « à la mode d’Edo »

Actualités

Un nouveau lieu touristique situé près du marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo, sera inauguré 1er février. Son nom : Toyosu Senkyaku Banrai . Ainsi s’achèvera la toute dernière étape du projet de relocalisation du plus grand marché aux poissons au monde, qui avait été déplacé du site de Tsukiji en 2018.

Avec une structure abritant une soixantaine de restaurants et magasins et un établissement de bains — le tout sur 10 840 mètres carrés —, Manyô Club, l’opérateur du site, attend quelque 2,6 millions de visiteurs par an.

L’aire commerciale a été conçue de manière à reproduire une atmosphère qui nous plonge dans l’époque d’Edo (1603-1868). Une allée parsemée de boutiques propose entre autres de goûter aux anguilles et aux sushis préparés « à la mode d’Edo ». Dans un autre espace, les grossistes invitent à apprécier leurs mets à déguster tout en se baladant.

Le bâtiment thermal dispose d’un bain en plein air donnant sur la baie de Tokyo, d’un jardin doté d’un bain de pied ou encore d’un ganbanyoku (une méthode de relaxation où l’on réchauffe le corps dans un espace rempli de pierres chaudes).

