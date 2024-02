Scandale des sommes dissimulées : deux nouveaux hauts fonctionnaires du PLD démissionnent

Actualités



Le Premier ministre Kishida Fumio le 31 janvier

Le gouvernement japonais a fait savoir que deux hauts fonctionnaires du parti au pouvoir allaient démissionner dans le cadre de l’affaire de fraude aux fonds politiques, qui ébranle l’exécutif depuis la fin de l’année dernière.

Il s’agit du vice-ministre parlementaire pour les Affaires intérieures et les Communications, Komori Takuo, et le vice-ministre parlementaire pour le Territoire, les Infrastructures, les Transports et le Tourisme, Katô Ryûshô. Tous les deux sont membres de la « faction Abe » (anciennement dirigée par feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô), qui est la plus importante des cinq factions composant le Parti libéral-démocrate, ou PLD.

Les enquêtes menées au sein du PLD ont révélé que les deux députés n’avaient pas déclaré dans leur rapport respectivement 700 000 yens (4 400 euros) et 100 000 yens (630 euros) de sommes récoltées lors de soirées de levées de fonds, qui sont organisées annuellement par leur parti.

La faction Abe est soupçonnée d’avoir dissimulé plus de 500 millions de yens, soit près de 3,2 millions d’euros sur une période de cinq ans.

En décembre dernier déjà, quatre ministres, cinq vice-ministres et un vice-ministre parlementaire avaient dû quitter leurs fonctions à cause de ce scandale, qui continue d’entacher sévèrement l’image du Premier ministre Kishida Fumio et de son administration. (Voir notre article : Le gouvernement japonais remanié d’urgence après une affaire de fraude : la nouvelle liste des membres)



Komori Takuo, le vice-ministre parlementaire pour les Affaires intérieures et les Communications, le 31 janvier.

