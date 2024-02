Tokyo et ses environs sous de grosses neiges

Actualités



Le 5 février dans l’après-midi, dans le quartier de Ginza (Tokyo)



Le 5 février dans l’après-midi, dans l’arrondissement de Katsushika (Tokyo)

Le 5 février, l’Agence météorologique du Japon a émis sa première alerte aux chutes de neige de l’année dans la capitale nippone et ses préfectures environnantes.

Un système dépressionnaire traversant la côte est de l’île principale du pays a provoqué la tombée de grosses quantités de neige lundi en début d’après-midi jusque tard dans la nuit. De nombreuses lignes de train ont dû retarder ou annuler leur service jusqu’à aujourd’hui dans la matinée, et des tronçons de routes à péage ont été temporairement fermés.

La neige s’est également accumulée dans les zones montagneuses et en haute altitude près de Tokyo, comme dans la ville touristique de Hakone. Les régions de Gifu, Shizuoka et Fukushima ont aussi été fortement touchées.

Au niveau du trafic aérien, les compagnies Japan Airlines et All Nippon Airways ont annulé respectivement 67 et 37 vols, la plupart concernant l’aéroport de Haneda (Tokyo).

Il est prévu que le temps s’éclaircisse dès mercredi, mais les températures minimales resteront proches de 0.



Le 5 février dans la ville de Saitama, près de Tokyo

