Scandale des sommes dissimulées du PLD : une fraude estimée à 580 millions de yens

Un questionnaire soumis par le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) à ses 374 députés et 10 chefs de districts électoraux a révélé que 85 d’entre eux n’ont pas déclaré toutes les sommes réunies — ou n’ont pas inscrit les bons montants — lors des soirées de collectes de fonds organisées par le parti entre 2018 et 2022.

Alors que les bénéfices exacts doivent être obligatoirement rapportés chaque année au ministère des Affaires intérieures, la fraude est pour l’instant estimée à environ 579,49 millions de yens (3,6 millions d’euros).

Le gouvernement japonais est éclaboussé par cette affaire depuis novembre dernier. Quelques hauts responsables de l’État ont déjà dû démissionner, comme le porte-parole et le ministre de l’Économie, provoquant un remaniement d’urgence. (Voir notre article en détail)

Parmi les cinq factions composant le PLD, c’est la faction Abe, la plus importante (anciennement dirigée par feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô) qui est la plus concernée par ce scandale, car 82 des 85 députés en font partie. Le questionnaire a montré par exemple que Hagiuda Kôichi, ancien ministre de l’Économie, avait dissimulé 27,28 millions de yens (170 000 euros), et que Mitsubayashi Hiromi, ancien vice-ministre de la Santé, n’avait pas déclaré 29,54 millions de yens (183 000 euros).

La cote de popularité du Premier ministre Kishida Fumio stagne depuis plusieurs mois autour des 20-25 %, un chiffre extrêmement bas.



