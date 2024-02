[Vidéo] Un service de chat-bus sera bientôt lancé dans le parc Ghibli

Actualités

Le 27 février dans la ville de Nagakute a été présenté un nouveau service de transport à l’image du fameux chat-bus de l’univers de Mon voisin Totoro, de Miyazaki Hayao.

Ces véhicules ont été développés par MONET technologies, une société créée conjointement par Softbank et Toyota, dans le cadre du projet « mobilité » du constructeur automobile. Ils circuleront à partir du 16 mars prochain autour du parc Ghibli, où ils relieront le « Village Mononoké » et la « Forêt de Dondoko ». Le trajet durera 10 minutes et coûtera 1 000 yens (500 yens pour les enfants).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]