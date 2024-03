Deux mois après le séisme de Noto, plus de 11 000 personnes encore dans les centres de refuge

Actualités

Deux mois après le séisme qui a violemment touché la péninsule de Noto le 1er janvier, encore 11 400 personnes vivent dans des centres de refuge.

Le bilan humain est de 241 morts et 7 disparus. Si la plupart des victimes ont péri des dégâts du désastre, 15 personnes sont décédées de manière indirecte, après une aggravation de leur état de santé lors de leur évacuation.

Plus de 75 000 habitations et bâtiments publics ont été légèrement, partiellement ou entièrement détruits. La quasi totalité de la commune de Suzu, soit 4 650 foyers, n’a toujours pas l’eau courante, et les coupures d’électricité sont encore fréquentes.

