L’ancienne demeure de Shibusawa Eiichi, le « père du capitalisme japonais », de retour à Tokyo

L’ancienne résidence de Shibusawa Eiichi a été transférée de la préfecture d’Aomori (nord) à Tokyo, et l’apparence intérieure vient d’être dévoilée pour la première fois à la presse le 5 mars. Il s’agit de l’unique demeure qui subsiste de l’un des plus grands entrepreneurs de l’histoire du Japon moderne.

Une partie de la propriété a été conçue il y a 146 ans par Shimizu Kisuke, le dirigeant à la deuxième génération de l’illustre entreprise du bâtiment Shimizu Corporation.

La résidence a été construite à l’origine dans le quartier tokyoïte de Fukagawa en 1878 et occupée par la famille Shibusawa sur quatre générations. Nationalisée après la Seconde Guerre mondiale, elle a été déplacée dans la préfecture d’Aomori en 1991. En 2019, Shimizu Corporation en a fait l’acquisition. Elle se trouve actuellement au sein du Centre de développement de l’innovation et des ressources humaines de Shimizu, qui a été inauguré en automne dernier.

La résidence mélange un style occidental et japonais. Son ouverture au public est en préparation.

Au cours de sa vie, Shibusawa Eiichi a fondé plus de 500 banques et entreprises commerciales et contribué à leur gestion, ce qui lui a valu la réputation de « père du capitalisme japonais ». Mais il pensait aussi que l’éthique et l’activité économique étaient inséparables et que l’intérêt général devait passer avant le profit. Mettant cette doctrine en pratique, il s’est impliqué dans quelque 600 organismes d’aide sociale. Le Musée mémorial Shibusawa Eiichi de Tokyo retrace l’histoire de cet influent industriel et philanthrope.

