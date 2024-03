Le nombre de cas de punaises de lit en hausse au Japon

Actualités

Le nombre de cas de punaises de lit au Japon a connu une rapide augmentation depuis l’année dernière.

Le fabricant d’insecticides Earth Corporation a reçu 975 demandes d’assistance en 2023, soit 313 de plus que l’année précédente. Cela peut s’expliquer par la plus grande résistance de ces insectes aux pyrethrinoïdes, des composés contenus dans la plupart des insecticides, mais aussi par la reprise des déplacements et des voyages à l’étranger après la crise sanitaire.

Mesurant entre 5 et 8 mm de longueur, les punaises de lit prolifèrent davantage lorsque les températures avoisinent les 25 degrés. Leurs piqûres provoquent des démangeaisons.

Earth Corporation a lancé un nouveau produit appelé « Tenebenal » (composé de broflanilide) qui a déjà démontré une certaine efficacité contre ce fléau des habitations.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]