Oscar du meilleur film d’animation pour « Le Garçon et le Héron », l’ultime œuvre de Miyazaki Hayao

Actualités

Le Garçon et le Héron a été sacré meilleur film d’animation lors de la 96e cérémonie des Oscars, qui s’est tenue à Los Angeles le 10 mars.

Il s’agit du douzième et ultime long métrage de Miyazaki Hayao. Si en 2013, Le vent se lève devait être le dernier opus du maître de l’animation japonaise, ce dernier avait finalement changé d’avis et repris du service. C’est également lui qui a écrit le scénario de ce nouveau film.

Le film se déroule dans le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. La mère du jeune Mahito est morte lors d’un bombardement américain. Et alors qu’il part à la recherche de sa belle-mère qui a disparu, il rencontre un étrange héron qui l’emmène vers un monde mystérieux.

Le Garçon et le Héron est sorti au Japon en juillet dernier puis aux États-Unis en décembre, où il est arrivé en tête du classement pendant la première semaine. En date du 5 février, le film avait déjà totalisé environ 45 millions de dollars aux États-Unis et 165 millions de dollars dans le monde entier. Globalement encensé par la critique, le film avait déjà reçu un prix aux New York Film Critics Circle Awards, aux Los Angeles Film Critics Association Awards, aux Golden Globes, aux Annie Awards et aux British Academy Film Awards.

Le titre japonais, Kimitachi wa dô ikiru ka, est en réalité celui d’un grand classique pour enfants (traduit en français par Patrick Honnoré sous le titre « Et vous, comment vivrez-vous ? ») écrit par le journaliste et éditeur Yoshino Genzaburô. Si l’auteur a laissé une forte impression dans l’esprit de Miyazaki Hayao, Le Garçon et le Héron n’est pas pour autant une adaptation du roman. (Voir notre article : laquo; Et vous, comment vivrez-vous ? » : le roman qui a inspiré Miyazaki Hayao pour son dernier film)

Miyazaki Hayao avait par ailleurs remporté un autre Oscar en 2003, pour Le Voyage de Chihiro.

(Voir également notre article : Le palmarès des films du Studio Ghibli au box-office)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]