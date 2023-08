Le palmarès des films du Studio Ghibli au box-office

Japan Data

Si avec ses 31,7 milliards de yens, Le Voyage de Chihiro est le film du Studio Ghibli ayant remporté le meilleur score au box-office japonais, ce n’est pourtant pas l'œuvre préférée des Japonais. Voyons voir les classements.

Et vous, comment vivrez-vous ?, la toute dernière création de Miyazaki Hayao, est sorti le 14 juillet 2023 au Japon, dix ans après Le vent se lève.

Avec ses 31,7 milliards de yens (203 millions d’euros), rediffusions comprises, Le Voyage de Chihiro (2001) est à ce jour en tête du classement des films du Studio Ghibli au box-office japonais. Pendant plus de 20 ans il a été le long métrage ayant réalisé les meilleures recettes au Japon, avant d’être détrôné en 2021 par l’anime Demon Slayer : Le Train de l’Infini qui l’a finalement dépassé avec ses 40,4 milliards de yens (258 millions d’euros). Le Voyage de Chihiro avait remporté un Ours d’or au Festival international du film de Berlin en 2002 et l’Oscar du meilleur film d’animation de 2003, propulsant le Studio Ghibli et Miyazaki Hayao au fronton du panthéon du cinéma mondial. (Voir notre article lié : « Le Voyage de Chihiro » : décryptage d’un chef d'œuvre à l’occasion de son 20ème anniversaire)

En deuxième place, Princesse Mononoké réalise 20,2 milliards de yens de recettes (129 millions d’euros), rediffusions comprises. Les cinq premiers films du classement ont tous été réalisés par Miyazaki Hayao et les films des années 2000 tiennent le haut du pavé.

Palmarès des 10 films du Studio Ghibli les mieux classés au box-office japonais

1 Le Voyage de Chihiro (Miyazaki Hayao ; 2001) 31,7 milliards de yens 2 Princesse Mononoké (Miyazaki Hayao ; 1997) 20,2 milliards de yens 3 Le château ambulant (Miyazaki Hayao ; 2004) 19,6 milliards de yens 4 Ponyo sur la falaise (Miyazaki Hayao ; 2008) 15,5 milliards de yens 5 Le vent se lève (Miyazaki Hayao ; 2013) 12,0 milliards de yens 6 Arrietty (Yonebayashi Hiromasa ; 2010) 9,3 milliards de yens 7 Les Contes de Terremer (Miyazaki Gorô ; 2006) 7,8 milliards de yens 8 Le Royaume des chats (Morita Hiroyuki ; 2002) 6,5 milliards de yens 9 Porco Rosso (Miyazaki Hayao ; 1992) 4,8 milliards de yens 10 Pompoko (Takahata Isao ; 1994) 4,5 milliards de yens

Le classement au box-office ne correspond pourtant pas toujours à la vraie cote de popularité. En effet, un sondage réalisé en 2022 par Line Research montre que Mon voisin Totoro est en fait le film préféré des spectateurs alors que ses recettes en salle n’ont pas dépassé le 1,2 milliard de yens (7,68 millions d’euros), soit une très faible proportion de ce qu’a pu obtenir Le Voyage de Chihiro qui, dans cette enquête, prend la deuxième place dans le coeur du public. Les autres films figurant dans le top 5 des films plébiscités mais n’apparaissant pas dans le classement du box-office mentionné ci-dessus, sont Le Château dans le ciel (1,2 milliard de yens), Kiki la petite sorcière (3,7 milliards de yens) et Nausicaä de la Vallée du Vent (2,2 milliards de yens).

Le Studio Ghibli s’est fait connaître au Japon grâce à ces grands succès en salle que furent Princesse Mononoké (1997) et Le Voyage de Chihiro (2001). Les films suivants ont bénéficié de cette vague pour faire de bons résultats au box-office. Cependant les films les plus populaires du studio remontent aux années 1980 et à l’époque, les recettes en termes d’entrées n’avaient pas été particulièrement remarquables. Ce sont les rediffusions télévisées qui au fil des ans leur ont fait gagner une place de choix dans le cœur des téléspectateurs qui se souviennent de ces moments partagés en famille.



