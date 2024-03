Deux membres du parti au pouvoir critiqués après des comportements inappropriés envers des danseuses

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio a été interrogé par des députés mercredi au sujet d’un rassemblement de son parti en novembre dernier, où des danseuses avaient été invitées.

Parmi les images révélées par des médias, on y voit des femmes légèrement vêtues dansant et s’asseyant sur les genoux des participants. C’est de leur bouche qu’elles devaient prendre leur pourboire.

Cet événement avait été organisé par la division Jeunesse du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) dans la ville de Wakayama, et avait réuni trois députés du parti, Fujiwara Takashi, Nakasone Yasutaka (le petit-fils de l’ancien Premier ministre Nakasone Yasuhiro) et Tsuruho Yôsuke. Ce dernier, ancien ministre du gouvernement, a quitté la soirée avant que les danseuses n’arrivent. Les deux autres législateurs ont présenté leurs excuses pour leur comportement inapproprié et ont renoncé à leurs fonctions respectives de chef et de chef par intérim de la division Jeunesse.

Kishida a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’attouchements sur ces danseuses, et que le rassemblement avait été financé par les cotisations des membres du parti, et non par de l’argent public.

Cette histoire n’arrange pas les affaires du dirigeant japonais qui souffre déjà d’une cote de popularité extrêmement faible (18 % selon un sondage Jiji Press ce mois-ci), notamment à cause d’un scandale de sommes dissimulées par certains membres du PLD.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]